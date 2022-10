LIVE Rico Verhoeven vecht op eigen gala tegen Hesdy Gerges

Verhoeven won alle drie de eerdere gevechten tegen Gerges, al zat aan elke partij een verhaal. De eerste twee keer ging het zeker niet makkelijk. De huidige Glory-kampioen won in de eerste ontmoeting nipt op punten, terwijl Gerges in de tweede clash ondanks een handblessure het einde haalde. De derde partij, die begin 2021 werd afgewerkt, werd op dominante wijze gewonnen door Verhoeven. Al moet gezegd worden dat Gerges toen als invaller fungeerde en pas tien dagen van tevoren werd opgetrommeld.

Verhoeven kwam voor het laatst in oktober 2021 in actie. In de Gelredome rekende hij toen op heroïsche wijze af met Jamal Ben Saddik. Ondanks een dicht en bloedend oog trakteerde de King of Kickboxing zijn opponent op een technische knock-out. Gerges’ laatste partij was de ontmoeting met Verhoeven, ongeveer negentien maanden geleden.

De titel van Verhoeven staat tegen Gerges niet op het spel. Het gevecht tussen beiden vindt namelijk buiten Glory om plaats. Bij zijn laatste onderhandelingen met de kickboksorganisatie bedong Verhoeven het voorrecht om een eigen event op poten te zetten.