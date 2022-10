Rico Verhoeven doet wat hij moet doen en verslaat Hesdy Gerges

De 33-jarige Verhoeven was zijn vijf jaar oudere opponent vijf ronden lang de baas. Hij had controle, deelde de meest voltreffers uit, al was Gerges uit de counter af en toe ook gevaarlijk. Verhoeven sloeg zijn tegenstander in de tweede ronde naar grond, maar zag hoe die de acht tellen die volgden óverleefde. De partij leek op een puntenzege af te stevenen, maar in de laatste ronde sloeg Verhoeven toe en liet hij Gerges wankelen. De scheidsrechter had genoeg gezien en staakte de partij.

Net als Verhoeven kreeg ook Gerges na afloop een daverend applaus. De Amsterdammer had van tevoren al aangekondigd dat hij na zaterdag met vechterspensioen ging.

De titel van Verhoeven stond tegen Gerges niet op het spel. Het gevecht tussen beiden vond buiten Glory om plaats. Bij zijn laatste onderhandelingen met de kickboksorganisatie bedong Verhoeven het privilege om een eigen event op poten te zetten en daar te vechten. Hij heeft al aangekondigd in het voorjaar van 2023 zijn titel, die hij sinds 2013 in zijn bezit heeft, te verdedigen. Alistair Overeem is dan de tegenstander, al moet dat nog officieel worden bevestigd. Verhoeven is bij Glory al 21 partijen op een rij ongeslagen.

Vierde keer

Verhoeven stond zaterdagavond voor de vierde keer in zijn carrière tegenover Hesdy Gerges. De Brabander won alle drie de eerdere gevechten, al zat aan elke partij een verhaal. De eerste twee keer ging het niet makkelijk. De huidige Glory-kampioen won de eerste ontmoeting nipt op punten, terwijl Gerges in de tweede clash ondanks een handblessure het einde haalde.

De derde partij, die begin 2021 werd afgewerkt, werd op dominante wijze gewonnen door Verhoeven. Al moet gezegd worden dat Gerges toen als invaller fungeerde en pas tien dagen van tevoren werd opgetrommeld.

Verhoeven kwam voor het laatst in oktober 2021 in actie. In de Gelredome rekende hij toen op heroïsche wijze af met Jamal Ben Saddik. Ondanks een dicht en bloedend oog trakteerde de King of Kickboxing zijn opponent op een technische knock-out. Gerges’ laatste partij was de ontmoeting met Verhoeven, ongeveer negentien maanden geleden.

Denise Kielholtz

Denise Kielholtz maakte in Ahoy een comeback als kickbokser. De vrouw van Gerges, tegenwoordig actief als MMA-vechter bij Bellator, nam het op tegen de Italiaanse Laura Pileri. Beide vechters raakten elkaar in de eerste ronde een paar keer behoorlijk goed, maar Kielholtz trok vervolgens het initiatief naar zich toe. Na de drie ronden werd de zesvoudig wereldkampioen door de jury tot winnares uitgeroepen.

Voor Kielhotlz en Gerges ging tijdens HIT IT een droom in vervulling. Beiden wilden altijd al een keer samen op een evenement in actie komen. ,,Ik ben klaar, maar het voelt alsof ik zo nog een partij moet vechten”, sprak ze voordat ze zich naar de kleedkamer van haar partner haastte om hem bij te staan tijdens de laatste momenten van diens voorbereiding op de partij tegen Verhoeven.

Michael Boogerd

Michael Boogerd vocht eerder op de avond in Ahoy tegen tv-persoonlijkheid Dan Karaty. De ex-topwielrenner versloeg de Amerikaan op punten. ,,Ik vond het eigenlijk jammer dat we maar drie ronden vochten. Ik ben een duursporter, hè. Ik kwam er net lekker in.

HIT IT

Met HIT IT proberen Verhoeven en zijn team een nieuw concept in de Nederlandse markt te zetten. Door op Amerikaanse wijze sport en entertainment te combineren hopen ze nieuwe groep fans richting het kickboksen te trekken. Tussen de gevechten door vonden diverse optredens plaats. Onder meer Kris Kross Amsterdam, Emma Heesters en Songfestival-zanger Sam Ryder betraden het podium. Zaterdag werd ook al gesproken over een tweede editie.