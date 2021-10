Yorbe Vertessen en Carlos Vinicius helpen PSV overeind

De ruime zege kwam als geroepen voor Roger Schmidt en zijn spelers. Na de opdoffer tegen Ajax was het chagrijn groot in Eindhoven, dat al drie jaar geen kampioensfeest kon vieren en het aanvankelijke enthousiasme dit seizoen na de 0-4 winst in de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax en de Europese duels met Galatasaray en FC Midtjylland de afgelopen weken zag verdampen.

De Eindhovenaren moeten na tien duels alweer tegen een achterstand opboksen en werden niet alleen door Ajax op de pijnbank gelegd, maar eerder ook door Feyenoord (0-4) en Willem II (2-1).

Tegen FC Twente was te zien, dat zulke opdoffers doordreunen in een elftal. Het energieke en frisse PSV van het seizoensbegin was voor rust niet te zien. De ploeg maakte een kwetsbare indruk doordat te veel spelers met hun vorm worstelen. PSV grossierde in slordigheden, met name op het middenveld en achterin en liet daarmee een allerminst imponerend FC Twente in de wedstrijd groeien.

FC Twente-trainer Ron Jans hoopte te kunnen profiteren van de onzekerheid van PSV en de middenmoter uit Enschede begon fel aan de wedstrijd. De eerder zo gelauwerde maar nu al weken tegenvallende PSV-verdediger André Ramalho verspeelde knullig de bal, nam veel risico in een duel met Ricky van Wolfswinkel, waarna de bal voor de voeten kwam van Virgil Misidjan, die Joël Drommel op zijn weg vond.

Vooraf was reikhalzend uitgekeken naar het duel tussen Drommel, afgelopen zomer door PSV overgenomen van FC Twente, en Lars Unnerstall, de Duitse doelman van FC Twente, die de voorgaande twee seizoenen actief was in Eindhoven.

Maar bij FC Twente was Understall de grote afwezige. Een bovenbeenblessure, die Unnerstall opliep op de afsluitende training, gooide roet in het eten. Voor zijn vervanger, de voormalige Ajax-jeugddoelman Jeffrey de Lange, was het zijn Eredivisiedebuut.

In vergelijking met de schrobbering in de Johan Cruijff ArenA trad PSV aan met een op drie posities gewijzigd elftal. In plaats van Mario Götze, Phillipp Mwene en Bruma speelden Yorbe Vertessen, Jordan Teze en Armando Obispo.

PSV maakte in de eerste helft grove organisatorische fouten. Zo’n zwak moment leidde de 0-1 voor FC Twente in. Olivier Boscagli verzuimde mee te lopen met Michel Vlap, die Drommel wist te kloppen (0-1). Zo’n vroege tegengoal was iets wat PSV helemaal niet kon gebruiken, maar een goede actie van Vertessen na slim doortikken van Marco van Ginkel zorgde voor de vanuit PSV-perspectief zo gewenste snelle gelijkmaker (1-1).

Niet dat PSV daarna soepel ging spelen, want het bleef moeizaam wat de ploeg van Schmidt op de mat legde. De misverstanden en slordigheden regen zich aaneen. Tussendoor werd er ook af en toe een aardige aanval op de mat gelegd. Uit een goede combinatie van Vertessen en Teze viel de 2-1. Een strakke voorzet van de rechtsback werd koel afgerond door Eran Zahavi, de vierde Eredivisiegoal van dit seizoen voor de Israëliër.

PSV bleef achterin kwetsbaar en op slag van rust maakte FC Twente er weer 2-2 van. Ramiz Zerrouki pijnigde zijn oud-ploeggenoot Drommel met een onhoudbaar schot in de bovenhoek. De Algerijnse FC Twente-middenvelder had midweeks in het bekerduel met OSS’20 zijn eerste twee goals ooit voor FC Twente gemaakt en had blijkbaar de smaak te pakken.

Voor PSV betekende de wondergoal van Zerrouki al de negentiende tegentreffer na slechts elf speelronden, meer dan vrijwel de hele Eredivisie heeft moeten incasseren. De keepers van laaggeplaatste ploegen als Sparta, RKC Waalwijk, NEC en FC Groningen hoefden minder vaak te vissen en dat is iets wat PSV zich mag aanrekenen.

Positief was de veerkracht die het team van Schmidt toonde. Met een gelijkmaker op zo’n psychologisch vervelend moment dreigde voor PSV een moeizame tweede helft, maar daarin pakte het team van Schmidt de zaken heel wat voortvarender aan. Het resulteerde in een snelle voorsprong en daarbij was er opnieuw een hoofdrol voor Vertessen. De zelf opgeleide Belg stond op de goede plek voor de rebound na een misser voor open doel van Carlos Vinicius (3-2). Die misser zag er knullig uit, maar de Braziliaan liet zich er niet door uit het veld slaan en voerde met zijn eerste twee PSV-goals de score op naar 5-2. Die treffers vierde de van Benfica gehuurde spits uitbundig, zoals de opluchting bij heel PSV groot was na de broodnodige zege.

