Faber vindt ’balanspoppetje’ bij PSV

Ryan Thomas was zaterdag goed voor de 2-0. Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - Ryan Thomas (25) ging een klein kwartier voor het einde naar de kant tegen Willem II (3-0). De kilometerteller van de kleine Nieuw-Zeelander stond toen op ruim 11, zo’n beetje de afstand die de gemiddelde voetballer in negentig minuten aflegt. Alleen die statistiek gaf al aan hoe belangrijk het ’balanspoppetje’ was geweest in de ’Slag om Brabant’, waarin hij pas zijn negende Eredivisie-goal ooit maakte.