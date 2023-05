Premium Het beste van De Telegraaf

Luis Tavares ’als vanouds’ na veelbewogen jaar?

De staredown liep wat uit de hand. Ⓒ Screenshot video

Rondom Luis Tavares (31) was er de afgelopen anderhalf jaar van alles te doen, maar vechten deed hij slechts één keer. Zaterdagavond keert hij tijdens Glory 86 in het Duitse Essen eindelijk terug in de ring. De Rotterdammer neemt het in de zwaargewichtdivisie op tegen de ’goede, maar onbesuisde vechter’ Bahram Rajabzadeh uit Azerbeidjan. Tavares’ weg naar dit gevecht toe was er één vol hobbels en (val)kuilen.