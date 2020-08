Van Vleuten en Van Aert slaan geweldig terug na tegenslagen

Annemiek van Vleuten: „Ik train inderdaad veel en hard, maar geniet ook van het gewone leven.” Ⓒ ANP/HH

SIENA - Het oogde als een dramatisch slotakkoord in een Italiaanse opera, die helse slotkilometer van Strade Bianche. Zowel Annemiek van Vleuten als Wout van Aert was gesloopt, maar danste desondanks solo omhoog naar Piazza del Campo in Siena. Beiden bedekt onder een deken van stof, om achter de finish in het schilderachtige plaatsje van hun fiets te vallen. „Dit is voor mij de mooiste plek om een wedstrijd te winnen”, hapte Van Vleuten naar zuurstof.