Sterk Frankrijk door simpele zege op verrassing Marokko naar laatste acht op WK

Zaterdag om 09.00 uur Nederlandse tijd neemt de Franse ploeg het bij de laatste acht op tegen gastland Australië.

Kadidiatou Diani opende tegen WK-debutant Marokko na een kwartier spelen met het hoofd de score en was vervolgens de aangeefster bij de 2-0 van Kenza Dali en de 3-0 van Eugénie Le Sommer. In de tweede helft kopte Le Sommer een voorzet vanaf rechts bij de tweede paal binnen.

Marokko, dat dit WK van Zuid-Korea en Colombia won, hield vervolgens de schade nog enigszins beperkt. In de groepsfase was Duitsland wel al met 6-0 te sterk. De in Nederland geboren Rkia Mazrouai bleef de hele wedstrijd op de bank bij het Noord-Afrikaanse land.

Frankrijk versloeg eerder dit WK in de groepsfase Brazilië (2-1) en Panama (6-3). Tegen Jamaica kwam de nummer 5 van de wereld niet verder dan een 0-0-gelijkspel.

Colombia treft Sarina Wiegman en Engeland in kwartfinale na winst op Jamaica

Het verrassende Colombia is de volgende tegenstander van het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman op het WK. De nummer 25 van de wereld won in de achtste finales met 1-0 van het nog lager geklasseerde Jamaica. Het tot dusver ongeslagen Jamaica had nog geen doelpunt tegen gekregen en schakelde in de groepsfase Brazilië uit.

Catalina Usme wordt besprongen na haar goal. Ⓒ ANP/HH

Tegen toplanden Frankrijk en Brazilië speelde Jamaica 0-0, de 1-0 tegen Panama betekende de eerste WK-zege ooit voor de voetbalsters. Colombia was in de groepsfase verantwoordelijk voor de uitschakeling van Duitsland, de nummer 2 van de wereld, en ging door als groepswinnaar.

Bekijk hieronder de video.

Colombia werd in de eerste helft het vaakst gevaarlijk. Toch haalde Jamaica met 0-0 de rust. In de 51e minuut moest keepster Rebecca Spencer zich voor de eerste keer dit toernooi gewonnen geven, toen Catalina Usme in alle vrijheid kon afronden. De Jamaicaanse verdediging schatte een lange bal van Ana Guzmán niet goed in.

Colombia was dichter bij de beslissing dan dat Jamaica, de nummer 43 van de wereldranglijst, nog kansen kreeg om een verlenging af te dwingen. De Colombiaanse middenveldster Leicy Santos raakte in de slotfase nog de paal.

Wiegman neemt het met Europees kampioen Engeland zaterdag om 12.30 uur Nederlandse tijd op tegen Colombia voor een plek in de halve finale.