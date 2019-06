Gruwelcrash Froome: ’Zelden zo’n zware val gezien’

„We waren aan het dalen”, vertelde de Limburgse renner van Team Ineos na zijn race tegen de klok aan verslaggevers. ¨De wind kwam in zijn wielen en hij ging echt heel hard tegen de grond. Ik denk dat we 65 of 66 kilometer per uur reden. Dan weet je dat het slecht is.”

Froome heeft mogelijk een dijbeen gebroken en zal de Ronde van Frankrijk missen. De viervoudig winnaar komt voorlopig niet in een rijtje met Eddy Merckx, de Fransen Bernard Hinault en Jacques Anquetil en de Spanjaard Miguel Indurain, renners die de Tour vijfmaal op hun naam schreven. „Zoiets kan gebeuren”, zei Poels. „Vooral met een tijdritfiets met hoge wielen. Daarop zit je sowieso niet zo comfortabel.”

Poels weet wat hard vallen is. In de Tour van 2012 scheurde hij nier en milt. Hij brak ook drie ribben en kneusde zijn longen. „Ik hoop dat Froome er beter vanaf is gekomen”, zei Poels die drie maanden niet mocht fietsen maar later wel sterker werd en zich inmiddels een van de belangrijkste knechten van Froome mag noemen. „Dit hoort er helaas bij. We weten dat we na een zware val moeten knokken om sterker terug te komen.”

