Live: Ajax verdedigt voorsprong

Volg het duel tussen Lille en Ajax aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

Blind & Veltman ontbreken

Ajax staat tegen Lille voor een uitdaging. Trainer Erik ten Hag mist de geschorste Daley Blind en Joël Veltman in Stade Pierre-Mauroy. Perr Schuurs staat in de basis, net als Noussair Mazraoui. De international van Marokko is op tijd hersteld van een knieblessure die hij zaterdag opliep in het thuisduel met Heracles Almelo.

Ajax reisde ’groen’ naar Lille. Ⓒ ANP

Valencia en Chelsea

Ajax heeft na vier groepsduels zeven punten, Lille heeft pas een punt en kan het Europese avontuur na de winterstop alleen nog maar in de Europa League vervolgen. Eerder op de avond speelden Valencia en Chelsea met 2-2 gelijk, waardoor beide ploegen op acht punten staan. De uitslag van het duel met Lille is niet cruciaal voor Ajax. Een thuiszege op 10 december in de laatste groepswedstrijd op Valencia volstaat sowieso voor een plaats in de achtste finales.

Bekijk hier alle standen in de Champions League.