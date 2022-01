Victoria Azarenka pleit voor ’geen spuit, niet spelen-beleid’ na ’circus’ rond Novak Djokovic

Azarenka erkende dat het invoeren van een vaccinatieplicht wellicht een juridische uitdaging is, maar denkt dat het „nuttig voor iedereen” is als de WTA een „geen spuit, niet spelen-beleid” hanteert. „Voor mij is het helder. Ik geloof in de wetenschap. Ik geloof in vaccineren en heb dat ook laten doen”, zei de 32-jarige tennisster. „Naar mijn mening is het de enige oplossing. Voor iedereen in het tennis, omdat we ook veel reizen.” De voormalig nummer 1 van de wereld erkent dat het dwingen van mensen om zich te laten vaccineren tot problemen kan leiden. „Sommige landen zullen een verplichting niet accepteren. Het zal daarom een hele klus zijn om dit in te voeren.”

Azarenka noemde de controverse rond Djokovic een „circus” en een reden om duidelijkheid te creëren. „Zo gauw er een grijs gebied ontstaat in de regelgeving, komen er te veel vragen en situaties zoals deze. Bij sommige zaken is een zwart-wit benadering volgens mij nodig”, aldus de tennisster, die onthulde in november zelf een besmetting te hebben opgelopen.