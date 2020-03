Duits profvoetbal ligt stil tot minstens 30 april

De laatste wedstrijd in het Duitse voetbal werd op 11 maart gespeeld. Alle wedstrijden daarna zijn vanwege het coronavirus afgelast. Oorspronkelijk zou het seizoen in de eerste en tweede Bundesliga op 16 mei aflopen.

Het is nog volstrekt onduidelijk of de competitie in mei kan worden hervat. In Duitsland zijn meerdere maatregelen van kracht voor het openbare leven die ook na 30 april nog kunnen gelden. Het plan voor de hervatting van het profvoetbal moet ook goedgekeurd worden door de politiek en de gezondheidsinstanties.

De DFL houdt er rekening mee dat de wedstrijden die nog gespeeld kunnen worden zonder publiek plaatshebben. „Zeker tot aan het einde van dit seizoen is het onrealistisch ervan uit te gaan dat we nog in volle stadions zullen spelen”, zei DFL-directeur Christian Seifert na de vergadering. De clubs maken hier speciale draaiboeken voor.

Seifert zei er zelfs rekening mee te houden dat niet alleen de resterende wedstrijden van dit seizoen, maar wellicht ook de wedstrijden aan het begin van komend seizoen in lege stadions moeten worden gespeeld. „Misschien wel tot aan het einde van het jaar”, vulde hij aan. „Daarover zijn uiteenlopende meningen van de experts.”

De clubs spraken ook met elkaar af dat de elftaltrainingen tot 5 april stilliggen. Ook werd een pakket van maatregelen aangenomen, dat het de clubs bij de licentie-aanvragen makkelijker maakt. Voor veel clubs is het afmaken van de competitie financieel gezien van levensbelang. Het niet afmaken van het seizoen zou tot een gezamenlijk verlies van 750 miljoen euro kunnen leiden.