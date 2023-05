PSV laat kans liggen om strijd om tweede plek te beslissen

PSV begon met veel energie en enthousiasme aan de wedstrijd. Waar Van Nistelrooy de afgelopen weken steevast met Johan Bakayoko en Jordan Teze begon en het duo in de rust of na een uur wisselde voor Anwar El Ghazi en Phillipp Mwene, daar begonnen de twee laatstgenoemden nu direct in de basis.

Het energieke begin van PSV resulteerde in een vroege voorsprong. Ibrahim Sangaré en Jarrad Branthwaite sprongen in de 14e minuut allebei richting dezelfde voorzet en wisten de bal in eendrachtige samenwerking over de doellijn te werken, waarbij Sangaré het laatste zetje gaf. De vijfde Eredivisiegoal van dit seizoen voor de Ivoriaan, van wie verwacht wordt dat hij komende zomer een transfer gaan maken.

PSV drukt niet door

Na de vroege 1-0 verzuimde PSV het overwicht om te zetten in een ruimere voorsprong. Er waren wat schietkansen voor Simons en Veerman, El Ghazi was niet scherp genoeg in enkele kansrijke situaties, terwijl ook een reeks kopballen niet op doel kwamen.

Heerenveen komt langszij. Ⓒ Pro Shots

SC Heerenveen was aanvallend aanvankelijk ongevaarlijk, maar een kostbare fout van André Ramalho deed de wedstrijd kantelen. De Braziliaan miste de bal totaal, waardoor de razendsnelle Milan van Ewijk vrije doortocht kreeg.

De Speedy Gonzales van de Eredivisie stelde PSV voor grote problemen en op slag van rust denderde Van Ewijk er op de rechterflank weer overheen en verzorgde een assist op Antoine Colassin, die doelman Walter Benitez weer klopte (1-2).

In de tweede helft ging PSV op jacht naar de gelijkmaker, maar de defensieve kwetsbaarheid van de nummer twee van de Eredivisie bleef groot. Na opnieuw een imposante rush van Van Ewijk, die alle vrijheid genoot, verzuimde Osame Sahraoui een counter te benutten, maar uit de daarop volgende corner pikte Colassin de bal op en schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied raak. Benitez was kansloos, omdat de bal vlak voor hem nog werd getoucheerd.

Het gemor vanaf de tribunes zwol aan, want PSV kreeg steeds meer ruzie met de bal. Van Nistelrooy wisselde offensief en bracht met Thorgan Hazard en Fabio Silva en later ook Johan Bakayoko verse aanvallers in. Bakayoko kwam in het veld voor Patrick van Aanholt, die met een spierblessure gewisseld moest worden.

Een goal van Luuk de Jong in de 79e minuut bracht PSV weer op het goede spoor. Met zijn specialiteit, een kopgoal, maakte de ervaren spits zijn veertiende Eredivisietreffer van dit seizoen. Het zorgde voor enthousiasme op de tribunes en extra vuur in de ploeg. SC Heerenveen werd helemaal in het defensief gedrongen en vanaf de penaltystip zorgde Xavi Simons voor zijn zeventiende seizoensgoal. De strafschop, voor een overtreding van oud-PSV’er Jeffrey Bruma op Simons, werd door scheidsrechter Allard Lindhout pas toegekend, nadat hij door de VAR naar de kant was geroepen om de beelden te bekijken.

PSV perste er nog een slotoffensief uit en Simons kreeg nog een grote kans, maar de bal viel niet meer goed voor de thuisploeg, zodat de beslissing in de strijd om de tweede plaats pas volgende week op de laatste speeldag valt. PSV heeft dan bij winst van Ajax in Enschede op FC Twente in de uitwedstrijd tegen AZ aan een gelijkspel genoeg om tweede te worden.