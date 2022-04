LIVE CL: Liverpool doet Villarreal snel twee keer pijn

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Redactie Verrijking.

Na de fenomenale halve finale tussen Manchester City en Real Madrid (4-3) in de Champions League is het woensdagavond de beurt aan Liverpool en Villarreal. Kunnen Virgil van Dijk en Arnaut Danjuma er op Anfield net zo’n spektakelstuk van maken? Beide Nederlanders staan in de basis. Volg het duel vanaf 21.00 uur hier op de voet.