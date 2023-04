Politiechef en kabinet: ’Kijken naar beperkingen thuispubliek voetbal’

„Gezien de misdragingen van de afgelopen tijd komt het debat nu op gang dat de tijd dat we zeiden dat de goede supporters niet moesten lijden onder de kwade voorbij is”, zegt Paauw, portefeuillehouder voetbal bij de nationale politie. Hij vindt dat er de afgelopen maanden te veel incidenten zijn geweest.

De politiechef wijst er nog eens op dat de veiligheid in de stadions een verantwoordelijkheid is van de clubs. „Waar dat niet op orde is, gaan we dat gat als politie niet vullen. De tijd dat we met veel capaciteit wedstrijden in goede banen moeten leiden is voorbij.”

Bonus-malussysteem

Paauw pleitte eerder al voor een bonus-malussysteem voor supporters, waarbij fans die zich gedragen worden beloond en supporters die zich misdragen worden gestraft. „Het begint met het op orde brengen van de veiligheidsorganisaties in de stadions”, zegt hij. „Als supporters zich gedragen dan kan het regime versoepeld worden en kan er bijvoorbeeld vrij gereisd worden. Bij misdragingen kun je verplichte buscombi’s opleggen, beperkingen in kaartverkoop met als uiteindelijke uitkomst ook weren van uitsupporters.”

Verder is de Regiegroep Voetbal en Veiligheid, waarin het ministerie van Justitie en Veiligheid, KNVB, OM, politie en burgemeesters zitten, volgens Paauw bezig met een digitale meldplicht voor supporters met een stadionverbod. „We zijn bezig met een systeem waarbij er een geverifieerd digitaal bewijs is waarmee zij kunnen aantonen dat ze echt zijn waar ze zijn. De proef hiermee start bij de start van het komend seizoen.”

Rotterdamse VVD wil met Feyenoord en KNVB in gesprek

In navolging van burgemeester Ahmed Aboutaleb is er ook bij de VVD-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad een mix van boosheid en verontrusting over de ongeregeldheden bij de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip. De partij wil dat Feyenoord en voetbalbond KNVB aanschuiven bij gesprekken over voetbalgeweld die al gepland staan. Andere partijen hebben tot nu toe nog niet gereageerd op de incidenten.

Wat de VVD betreft was het geweld van woensdagavond de druppel. „We stonden er gisteren weer heel slecht op. Dat betekent nu ook dat we met alle partners op zoek moeten naar werkende maatregelen. Wat mij betreft schuwen we geen maatregel”, aldus raadslid Pascal Lansink-Bastemeijer.

Buitengewoon schokkend

Aboutaleb, die in het stadion getuige was van het geweld, reageerde eerder al op de gebeurtenissen. „Het is teleurstellend dat het nodig was om vanuit het publiek kennelijk een aansteker te gooien naar het hoofd van Klaassen. Terecht dat de scheidsrechter de wedstrijd even staakte om de gemoederen te kalmeren. Ik vind het buitengewoon schokkend dat blijkbaar sommige mensen bevangen worden door emoties, of weet ik veel wat, overgaan tot zulke acties. Wat ongelofelijk schadelijk is voor Feyenoord, schadelijk is voor het Nederlandse voetbal.” Hij steunt de oproep van de VVD om met de voetbalpartijen aan tafel te gaan.

Tijdens de wedstrijd, na ongeveer een uur spelen, ontstond op het veld een opstootje tussen spelers van beide partijen, waarop vanuit het publiek tientallen projectielen en bekers bier op het veld gegooid werden. Ajax-speler Klaassen werd geraakt door een voorwerp en liep een bloedende hoofdwond op. De wedstrijd werd na een onderbreking van een half uur uitgespeeld. Na een minuut spelen moest de wedstrijd ook al onderbroken worden vanwege het massaal afsteken van vuurwerk en rookbommen door de aanhang van de thuisclub.