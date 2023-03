Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Aanvoerders dragen later deze maand weer OneLove-band

11:30 uur Aanvoerders van clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie spelen in het weekend van 17 tot en met 19 maart weer met de OneLove-band voor gelijkheid en verbinding. Dit gebeurt, net als vorig jaar, rond de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart.

De KNVB wil de OneLove-actie uitbreiden naar het amateur- en schoolvoetbal. Amateurclubs krijgen allemaal een vlag opgestuurd om op de club te hangen om te laten zien dat iedereen welkom is. "We merkten dat daar behoefte aan was", zegt een woordvoerder. De actie later deze maand wordt ook op andere manieren groter dan eerder, maar daar wordt later meer over bekend.

De komende OneLove-actie is de eerste sinds de ophef rond de actie rond coming-outdag in oktober. De aanvoerders Orkun Kökcü (Feyenoord) en Redouan El Yaakoubi (Excelsior) weigerden de band toen te dragen. "Het is iemands goed recht als hij niet meedoet", aldus de KNVB-zegsman. "Het doel is niet dat iedere aanvoerder de band draagt. Maar hoe meer, hoe beter." Ook voor de komende coming-outdag staat de actie weer gepland.

Ruud uitgeschakeld in Acapulco na partij van bijna 3 uur

07:48 uur De Noor Casper Ruud is in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Acapulco uitgeschakeld. De nummer 4 van de wereld verloor met 7-5 2-6 7-6 (5) van de Japanner Taro Daniel. De partij duurde 2 uur en 58 minuten. De 30-jarige Daniel wist voor het eerst een speler uit de mondiale top 10 te verslaan. Hij is de nummer 125 van de wereld en moest eerst kwalificaties spelen in Acapulco.

De 24 jaar oude Ruud beleeft vooralsnog een teleurstellend seizoen. Op de Australian Open werd hij al in de tweede ronde uitgeschakeld en op het voorbereidingstoernooi in Auckland verloor hij zijn eerste wedstrijd.

Ruud was als tweede geplaatst op het hardcourttoernooi in Mexico. De Spanjaard Carlos Alcaraz zou als eerste geplaatst zijn, maar hij meldde zich vlak voor de start van het toernooi af.

De nummers 3 en 4 van de plaatsingslijst, Taylor Fritz en Holger Rune, schaarden zich wel bij de laatste acht. De Amerikaan Fritz versloeg de Canadees Denis Shapovalov met 6-4 6-4, terwijl de Deen Rune Nuno Borges uit Portugal slechts twee games gunde: 6-0 6-2.

Durant luistert debuut bij Suns op met zege op Hornets

07:15 uur Kevin Durant heeft zijn debuut voor Phoenix Suns opgeluisterd met een zege. De Suns wonnen in de NBA de uitwedstrijd tegen Charlotte Hornets met 105-91.

Durant tekende in het Spectrum Center voor 23 punten. Hij nam ook zes rebounds en twee assists voor zijn rekening. Devin Booker was aan de zijde van de Suns de topschutter met 37 punten.

„Ik heb in mijn loopbaan bijna duizend basketbalwedstrijden gespeeld, maar toch was ik vandaag nerveus”, zei Durant. „Maar toen de bal eenmaal in het spel was heb ik me dankzij mijn ploeggenoten erg comfortabel gevoeld. Ik heb gewoon geprobeerd mijn spel te spelen.”

De 34-jarige Durant werd vorige maand overgenomen van Brooklyn Nets. Zijn debuut voor de ploeg uit Phoenix liet echter vanwege een blessure nog op zich wachten. „Man, ik heb het spelletje gemist. Ik ben blij dat mijn knie weer in orde is en kijk ernaar uit om met dit team aan iets te bouwen.”