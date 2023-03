Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Supporterscollectief: verbieden uitsupporters niet de oplossing

18.18 uur: Het Supporterscollectief Nederland stelt in een open brief aan de burgemeesters van steden met betaald voetbal dat het verbieden van uitsupporters niet de oplossing is voor de problemen. Vorige week besloot burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden dit seizoen geen supporters van de tegenpartij meer toe te laten bij thuisduels van SC Cambuur. Dat deed hij naar aanleiding van ongeregeldheden rond de Friese derby tegen sc Heerenveen.

Eerder verbood ook de gemeente Kerkrade tijdelijk de komst van uitsupporters bij duels van Roda JC. „Vorige week ging Leeuwarden daar nog eens overheen, het is de meest draconische maatregel tot nu toe”, stelt het samenwerkingsverband van supportersverenigingen. „Hiermee worden goedwillende supporters gestraft voor iets waar ze niets mee te maken hebben. Dat is geen oplossing. Integendeel. Door deze collectieve straffen komen normale supporters tegenover de autoriteiten te staan, wat voor nog meer onrust en protest zorgt. Ook het vertrouwen tussen gemeente, politie, clubs en supporters wordt aangetast.”

Het Supporterscollectief ziet meer in een „dadergerichte aanpak” en hoopt dat de betrokken partijen zich daarvoor willen inzetten. „Met onder meer de voetbalwet en hypermodern cameratoezicht in alle stadions zijn daar ook alle mogelijkheden voor. De pakkans in het voetbal is vele malen groter dan bij andere evenementen. We sluiten ons dan ook aan bij de oproep van het competitiebestuur betaald voetbal om het handelingskader te gebruiken zoals het bedoeld is. Hierin staat de dadergerichte aanpak en het op orde hebben van de veiligheidsorganisatie voorop. Supporters van de ene club, kunnen niet de dupe worden van gedrag van supporters van een andere club.”

De burgemeesters wordt gevraagd om op lokaal niveau in gesprek te gaan met de supporters. „De ’vijfhoek’ met club en supporters staat niet voor niets prominent benoemd in het beleidsplan toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal als een belangrijke voorwaarde om te komen tot een prettiger en normaler stadionbezoek. In enkele gemeenten gebeurt dit al, maar in te veel nog niet.”

Datum behandeling zaak tegen tien geschorste snookerspelers

18.06 uur: De World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) heeft een datum vastgesteld voor de verhoren van de tien geschorste Chinese snookerspelers. Op 24 april zal de zaak in behandeling worden genomen.

Inmiddels is Ian Mill KC aangesteld als voorzitter van de onafhankelijke disciplinaire hoorzitting voor de tien snookerspelers die worden beschuldigd van ernstige schendingen van de WPBSA-gedragsregels.

De spelers blijven geschorst totdat de uitkomst van de Onafhankelijke Disciplinaire Hoorzitting is gepubliceerd. Ze zullen daarom niet deelnemen aan de resterende World Snooker Tour-evenementen tijdens het seizoen 2022/23, inclusief het World Snooker Championship 2023

Benoot kopman Jumbo-Visma in wielerkoers Strade Bianche

17.16 uur: Tiesj Benoot geldt zaterdag als de kopman van Jumbo-Visma voor de Strade Bianche, de wielerkoers over deels onverharde wegen in Toscane. De Belg won zondag al Kuurne-Brussel-Kuurne tijdens het voor de Nederlandse ploeg zeer succesvol verlopen openingsweekeinde. Hij is bovendien een oud-winnaar. „Mijn voorjaar is al geslaagd, maar ik wil zaterdag zeker weer goed voor de dag komen”, zegt Benoot over de koers die hij in regenachtige omstandigheden won in 2018.

Benoot houdt van de wedstrijd. Het tricot waarmee hij in Siena als eerste de finish passeerde hangt ingelijst in zijn huis. „Het is een mooie herinnering, met dat grind op die trui. Het is speciaal, zeker ook omdat het een regeneditie was.” Dat wordt het zaterdag niet, zo luiden de weersverwachtingen. „En dat hoeft ook niet”, zegt de Gentenaar. „Ik vind het prima als het regent, maar deze koers heeft dat niet nodig en is al lastig genoeg. De Strade is een eerlijke wedstrijd, de beste renner wint.”

Zijn ploeggenoot en eveneens oud-winnaar Wout van Aert ontbreekt, net als de Sloveen Tadej Pogacar, de winnaar van vorig jaar. „Maar er staan genoeg toppers aan de start zoals Mathieu van der Poel (winnaar in 2021) of Julian Alaphilippe (2019). En vergeet ook Tom Pidcock niet. Of ik favoriet ben? Niet meer dan andere jaren. Daar verandert die overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne niets aan.”

Benoot wordt zaterdag bijgestaan door de Nederlanders Lennard Hofstede, Gijs Leemreize en Milan Vader, de Duitser Michel Hessmann, de Hongaar Attila Valter en de Belg Tosh Van Der Sande.

Eerste EK gravelrijden op 1 oktober in België

16.15 uur: Het eerste Europese kampioenschap gravelrijden is op 1 oktober in België, meldt de Europese wielerbond UEC. Het EK gravel wordt in de gemeente Oud-Heverlee gehouden.

„Gravel is als wielerdiscipline enorm gegroeid in de laatste paar jaar”, verklaarde voorzitter Enrico Della Casa van de UEC. „De UEC heeft altijd opengestaan voor veranderingen en nieuwe disciplines en dus verdient het gravelrijden ook een EK. Voor de première konden we ons geen betere plek bedenken dan de bossen van Oud-Heverlee, ondanks de kandidaturen uit meerdere landen.”

Het Zoet Water, de toeristische trekpleister van de gemeente Oud-Heverlee, fungeert als start- en aankomstplaats. De Belg Gianni Vermeersch won in oktober het eerste WK gravelrijden. Mathieu van der Poel werd derde in het Italiaanse Cittadella.

„Gravel is in korte tijd een wielerdiscipline op zichzelf geworden, zowel op het hoogste niveau als voor de recreant”, zegt voorzitter Tom Van Damme van de Belgische bond. „Gravel brengt het wielrennen iets nieuws. Bovendien heeft België met Gianni Vermeersch de allereerste wereldkampioen in deze discipline en dat motiveert ons alleen maar om ons ook in te zetten voor dit EK gravel.”

AZ-verdediger Beukema na blessure dicht bij rentree

15.05 uur: Sam Beukema hoopt op korte tijd zijn rentree te maken bij AZ. De verdediger liep halverwege januari een knieblessure op en is daarvan bijna hersteld.

Beukema kan vrijdag nog niet meedoen in de uitwedstrijd tegen Vitesse, zei trainer Pascal Jansen donderdag op het trainingscomplex in Wijdewormer. Ook de eerste ontmoeting met Lazio in de achtste finales van de Conference League komt nog te vroeg.

„Het gaat de goede kant op”, aldus Jansen. „Sam zit snel weer bij de groep en kan dan weer meedoen aan de oefeningen zonder weerstand. Daarna zal moeten blijken hoe zijn lichaam reageert.”

Naast Beukema mist AZ vrijdag nog altijd veel geblesseerden. Dani de Wit, Zinho Vanheusden, Riechedly Bazoer, Bruno Martins Indi en Maxim Dekker staan voorlopig nog aan de kant. Aanvoerder Jordy Clasie liep afgelopen weekeinde in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur (2-1) tegen zijn vijfde gele kaart aan is geschorst in Arnhem.

Snowboarder Vermaat plaatst zich voor WK-finale big air

14.34 uur: Snowboarder Sam Vermaat heeft zich geplaatst voor de finale van de big air op de WK in Georgië. Dat is voor de 17-jarige Nederlander al zijn tweede finaleplek van het toernooi in Bakoerjani, na uiteindelijk twaalfde te zijn geworden op de slopestyle. De scores van Niek van der Velden (68,25) en Casper Wolf (70,50) waren niet genoeg voor een finaleplek.

Vermaat werd met 137,75 punten tweede in zijn heat met 22 snowboarders. De finale is zondag. Melissa Peperkamp haalde die niet bij de vrouwen. Met een score van 63,25 werd de 18-jarige Nederlandse elfde, terwijl de beste acht zich plaatsten voor de finale.

Op het gemengde teamonderdeel kwamen snowboardcrossers Glenn de Blois en Nienke Poll niet verder dan de kwartfinale. Het was de eerste keer dat Nederland aan dit onderdeel meedeed.

Duel tussen Indonesische clubs van stadionramp uitgesteld

12.44 uur: De Indonesische voetbalbond heeft het duel tussen Persebaya Surabaya en Arema FC uitgesteld. In oktober van vorig jaar liep het treffen tussen de twee rivaliserende clubs uit op heftige rellen en bij de stadionramp kwamen meer dan honderd mensen om het leven. De clubs zouden elkaar zondag treffen op het eiland Java, de thuisbasis van beide clubs.

Autoriteiten vroegen erom de wedstrijd op een andere locatie en zonder fans te spelen, maar een geschikte locatie werd niet gevonden. Bovendien wordt het stadion van Persebaya verbouwd in verband met het WK voor voetballers onder de 20, dat in mei in Indonesië begint. De organisator van de competitie zegt snel met een nieuwe datum te komen.

Bij de rellen die ontstonden na een wedstrijd tussen de clubs Arema FC en Persebaya Surabaya vielen zeker 135 doden, onder wie 40 kinderen. De meesten kwamen om in de verdrukking toen ze uit het stadion wilden vluchten nadat de politie met traangas had gespoten.

De lokale politiechef erkende dat bij het politieoptreden fouten waren gemaakt.

Aanvoerders dragen later deze maand weer OneLove-band

11:30 uur Aanvoerders van clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie spelen in het weekend van 17 tot en met 19 maart weer met de OneLove-band voor gelijkheid en verbinding. Dit gebeurt, net als vorig jaar, rond de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart.

De KNVB wil de OneLove-actie uitbreiden naar het amateur- en schoolvoetbal. Amateurclubs krijgen allemaal een vlag opgestuurd om op de club te hangen om te laten zien dat iedereen welkom is. „We merkten dat daar behoefte aan was”, zegt een woordvoerder. De actie later deze maand wordt ook op andere manieren groter dan eerder, maar daar wordt later meer over bekend.

De komende OneLove-actie is de eerste sinds de ophef rond de actie rond coming-outdag in oktober. De aanvoerders Orkun Kökcü (Feyenoord) en Redouan El Yaakoubi (Excelsior) weigerden de band toen te dragen. „Het is iemands goed recht als hij niet meedoet”, aldus de KNVB-zegsman. „Het doel is niet dat iedere aanvoerder de band draagt. Maar hoe meer, hoe beter.” Ook voor de komende coming-outdag staat de actie weer gepland.

Ruud uitgeschakeld in Acapulco na partij van bijna 3 uur

07:48 uur De Noor Casper Ruud is in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Acapulco uitgeschakeld. De nummer 4 van de wereld verloor met 7-5 2-6 7-6 (5) van de Japanner Taro Daniel. De partij duurde 2 uur en 58 minuten. De 30-jarige Daniel wist voor het eerst een speler uit de mondiale top 10 te verslaan. Hij is de nummer 125 van de wereld en moest eerst kwalificaties spelen in Acapulco.

De 24 jaar oude Ruud beleeft vooralsnog een teleurstellend seizoen. Op de Australian Open werd hij al in de tweede ronde uitgeschakeld en op het voorbereidingstoernooi in Auckland verloor hij zijn eerste wedstrijd.

Ruud was als tweede geplaatst op het hardcourttoernooi in Mexico. De Spanjaard Carlos Alcaraz zou als eerste geplaatst zijn, maar hij meldde zich vlak voor de start van het toernooi af.

De nummers 3 en 4 van de plaatsingslijst, Taylor Fritz en Holger Rune, schaarden zich wel bij de laatste acht. De Amerikaan Fritz versloeg de Canadees Denis Shapovalov met 6-4 6-4, terwijl de Deen Rune Nuno Borges uit Portugal slechts twee games gunde: 6-0 6-2.

Durant luistert debuut bij Suns op met zege op Hornets

07:15 uur Kevin Durant heeft zijn debuut voor Phoenix Suns opgeluisterd met een zege. De Suns wonnen in de NBA de uitwedstrijd tegen Charlotte Hornets met 105-91.

Durant tekende in het Spectrum Center voor 23 punten. Hij nam ook zes rebounds en twee assists voor zijn rekening. Devin Booker was aan de zijde van de Suns de topschutter met 37 punten.

„Ik heb in mijn loopbaan bijna duizend basketbalwedstrijden gespeeld, maar toch was ik vandaag nerveus”, zei Durant. „Maar toen de bal eenmaal in het spel was heb ik me dankzij mijn ploeggenoten erg comfortabel gevoeld. Ik heb gewoon geprobeerd mijn spel te spelen.”

De 34-jarige Durant werd vorige maand overgenomen van Brooklyn Nets. Zijn debuut voor de ploeg uit Phoenix liet echter vanwege een blessure nog op zich wachten. „Man, ik heb het spelletje gemist. Ik ben blij dat mijn knie weer in orde is en kijk ernaar uit om met dit team aan iets te bouwen.”