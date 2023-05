Premium Het beste van De Telegraaf

Olympisch kampioen wint tijdens comeback EK-zilver met dubbelvier Tone Wieten (29): ‘Ik heb gekozen om er nog één keer voor te gaan’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

De zilveren ploeg met Tone Wieten als tweede van rechts. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Meer dan één keer stelde Tone Wieten (29), gouden Tokio-ganger, zichzelf de vraag of hij het toproeien weer moest oppakken. Het antwoord: ja. Zaterdag keerde hij met EK-zilver terug aan het front. Over nog één keer vlammen in Parijs: ,,Mijn gevoel zegt: zolang je het kan doen, móét je het doen.”