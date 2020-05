Getafe deelt gratis seizoenkaarten uit

Ze hoeven geen geld te betalen om hun seizoenkaart te verlengen. „Ik betaal alles uit eigen zak”, zei voorzitter Angel Torres Sánchez op de Spaanse radio. Getafe heeft 13.500 fans met een seizoenkaart.

Het is de bedoeling dat La Liga volgende maand wordt hervat. Net als in vrijwel heel Europa ligt de Spaanse competitie al sinds maart stil vanwege het coronavirus. De resterende elf speelrondes worden zonder publiek afgewerkt. De Spaanse clubs hopen dat ze komend seizoen wel weer fans kunnen verwelkomen in hun stadions.

Getafe maakte op de website bekend dat de huidige seizoenkaarthouders volgend jaar gratis naar binnen bij de negentien thuiswedstrijden in de competitie. De duels in het Spaanse bekertoernooi en eventueel Europees vallen buiten deze regeling. Getafe schakelde dit seizoen Ajax uit in de eerste knock-outronde van de Europa League.