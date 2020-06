Invaller Rakitic redt FC Barcelona tegen Athletic Bilbao

Met 68 punten mag Barcelona zich nu weer even koploper noemen. Rivaal Real Madrid speelt woensdag thuis tegen Mallorca. Bij winst komt de ’Koninklijke’ weer op gelijke hoogte met Barça. Dankzij een beter onderling resultaat is Real Madrid dan weer lijstaanvoerder.

Frenkie de Jong ontbrak opnieuw bij Barcelona. De oud-Ajacied bleef eerder tegen Leganés (2-0) op de bank en tegen Sevilla behoorde hij al niet meer tot de wedstrijdselectie. Volgens trainer Quique Setién zou het om een lichte spierblessure in zijn onderbeen gaan. Spaanse media denken echter te weten dat De Jong ook de komende wedstrijden nog aan de kant moeten blijven.

FC Barcelona speelde tegen Athletic Bilbao slordig en had opvallend veel balverlies. Mede daardoor kon de thuisclub weinig kansen afdwingen. Athletic daarentegen gaf verrassend goed partij en was voor de rust misschien wel de gevaarlijkste ploeg. Verdediger Yeray Alvarez kopte van dichtbij naast en Inaki Williams kon in kansrijke positie net niet tot een schot komen.

Na de rust bleef Barcelona knoeien. Dankzij Rakitic liep de avond in het lege Camp Nou toch nog goed af voor de thuisclub.