’Benfica heeft met PSV een geweldige tegenstander verslagen’

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Jorge Jesus, trainer van Benfica Ⓒ ANP/HH

LISSABON - Jorge Jesus, de trainer van Benfica, was bijzonder in zijn nopjes met de 2-1 zege op PSV in de eerste wedstrijd van de play-offs om een plaats in de groepsfase van de Champions League. Hij zei tijdens de persconferentie in Estadio da Luz in Lissabon dat zijn ploeg ’een geweldige tegenstander had verslagen’.