Zwemster Kromowidjojo helpt mensen thuis visualiseren

Ranomi Kromowidjojo laat de mensen zondagochtend via Instagram zien hoe ze normaal gesproken toewerkt naar zwemwedstrijden. Dat doet ze mede door visualiseren. „Door visualiseren kun je je voorstellen dat je zwemt, terwijl je thuis zit. Dat zijn prikkels van binnenuit. Maar je hersenen maken geen onderscheid tussen prikkels van binnen of buitenaf”, schrijft ze.

Mensen thuis kunnen die oefeningen ook doen, aldus de tweevoudig olympisch kampioene van de Spelen in 2012 in Londen, die haar volgers meeneemt naar haar hoofd en gedachten. „Het mooie van visualiseren is dat je het perfect kunt maken. En dat gaat je helpen om het straks ook perfect in het water uit te voeren. Maar het is wel belangrijk om het zo specifiek en gedetailleerd mogelijk uit te voeren. Als dit je eerste keer wordt, is een hele race misschien te lastig. Begin dan klein. Stapje voor stapje.”

Lees de tips van Kromowidjojo op Instagram