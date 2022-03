Sonny Colbrelli laat vanuit het ziekenhuis van zich horen

De Europese kampioen kreeg meteen hartmassage en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. De onrust was groot toen rond de renner zeildoeken werden gespannen. ’ s Avonds liet zijn ploeg Bahrain-Victorious weten dat de situatie van Colbrelli stabiel is.

Inmiddels is duidelijk dat Colbrelli geen problemen heeft met zijn hart. Zijn ploeg maakte dat bekend na medisch onderzoek in het ziekenhuis van Girona. „Hij was toen bij bewustzijn en voelde zich oké”, aldus Bahrain-Victorious dinsdagochtend in een update. „Hij heeft contact met zijn familie en vrienden terwijl hij herstelt in het ziekenhuis. Sonny ondergaat vandaag meer tests om de oorzaak van het incident van maandag te achterhalen. Alle hartonderzoeken die zijn uitgevoerd, leverden geen reden tot zorg op en lieten geen aangetaste functies zien.”

Ritwinnaar Matthews scheef op Instagram: „Hopelijk ben je in orde maat en ik wens je een snel herstel.” Colbrelli reageerde daarop met de tekst: „Heel erg bedankt en gefeliciteerd.” De 31-jarige Italiaan deelde ook heel wat steunbetuigingen via Instagram Stories.

Bahrain-Victorious maakte dinsdagochtend ook bekend dat ook Jack Haig de Ronde van Catalonië verlaat. De 28-jarige Australiër voelt zich volgens de ploeg niet lekker.