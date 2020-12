„De veiligheid van iedereen is belangrijker dan wat dan ook. Als ik naar het nieuws luister, wordt het gemuteerde virus sneller overgedragen dan het originele coronavirus. We kunnen alleen het juiste doen; een pauze inlassen”, aldus Allardyce.

„Ik ben 66 jaar oud en het laatste wat ik wil is het coronavirus krijgen. Ik maak me grote zorgen; over mezelf en het voetbal in het algemeen. Als een onderbreking noodzakelijk is, dan moet dat. Hoe hard we ook ons best doen, het virus blijft zich verspreiden.”

Maandagavond werd het duel tussen Everton en Manchester City afgelast wegens een uitbraak bij Manchester City. Gabriel Jesus en Kyle Walker testten rond de kerst al positief bij City.

West Bromwich Albion, de nummer 19 van de Premier League, verloor dinsdagavond thuis met liefst 5-0 van Leeds United.