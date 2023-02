Veelbesproken FIA-president Ben Sulayem trekt handen af van Formule 1

Ben Sulayem werd in december 2020 benoemd als opvolger van Jean Todt en heeft zich flink laten gelden. Onlangs was er nog veel te doen om zijn berichten op Twitter naar aanleiding van een gerucht over een bod uit Saoedi-Arabië, om de Formule 1-rechten over te kopen van het Amerikaanse Liberty Media. Het management van de koningsklasse van de autosport was daarover not amused, omdat Ben Sulayem niet de juiste man was om zich daarover uit te spreken. Daarnaast is er ook bij teams de nodige onvrede over de manier waarop de FIA het voorbije jaar verschillende zaken heeft aangepakt.

Het dagelijkse FIA-aanspreekpunt, als het gaat om de Formule 1, wordt Nikolas Tombazis, sinds kort directeur single-seaters. Bij grote en strategische beslissingen wordt Ben Sulayem nog wel betrokken.

Volgens een woordvoerder van de FIA was het altijd al de bedoeling dat Ben Sulayem zich op den duur minder zou gaan bemoeien met de Formule 1, na het herstructureren van een aantal zaken tijdens het ‘transitiejaar’ 2021. ,,De FIA-president heeft een brede opdracht die de breedte van de wereldwijde autosport en mobiliteit omvat, en nu de structurele reorganisatie in de Formule 1 voltooid is, is dit een natuurlijke volgende stap.”