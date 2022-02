Tallon Griekspoor snapt niets van organisatie: ’Wat moet ik doen om wél met publiek te spelen?

Vanwege de geldende coronamaatregelen trad hij in de tweede ronde tegen de Hongaar Marton Fucsovics aan in een leeg Ahoy. Daar was Griekspoor op zijn zachts gezegd niet blij mee.

„Ik had aangevraagd eerder op de dag te spelen. Het publiek had ik goed kunnen gebruiken. Ik had desnoods om 09.00 uur ’s ochtends willen spelen, als er maar publiek bij kon zijn”, zei hij na zijn -nederlaag. „De uitleg was dat er te veel grote jongens speelden vandaag. En ergens is dat begrijpelijk.” De 25-jarige Nederlander vindt dat het thuisvoordeel hem compleet is ontnomen.

Griekspoor is van mening dat Richard Krajicek wel wat meer voor zijn landgenoten in de bres had kunnen springen. „Botic van de Zandschulp speelde dinsdag ook zonder publiek en volgens mij had dat anders gekund”, aldus Griekspoor.

„Als ik deze partij had gewonnen, dan had ik vrijdag tegen titelverdediger Andrey Rublev weer zonder publiek moeten spelen. Dan vraag ik mezelf af: wat moet ik doen om wél met publiek te spelen?”

Griekspoor gaf aan dat hij had overwogen om het toernooi van Rotterdam te laten schieten om naar Zuid-Amerika af te reizen voor een reeks graveltoernooien. „Daar heb ik lang over getwijfeld. Op gravel voel ik me toch iets prettiger, maar ja, het is toch ook bijzonder om te spelen in eigen land.” De kans dat we de Nederlander volgend jaar terugzien in Rotterdam, is een stuk kleiner. „Dit neem ik wel mee in mijn beslissing voor volgend jaar.”

Volgens het toernooi heeft de keuze om Griekspoor de tweede avondpartij te laten spelen ook te maken met de belangen van onder meer de uitzendgemachtigden.