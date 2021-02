Feyenoord ondanks legio kansen niet naar zege bij FC Groningen

Voor Feyenoord is het de vijfde uitwedstrijd op rij zonder zege. De laatste overwinning buitenshuis dateert van 10 januari, toen op Het Kasteel van stadsgenoot Sparta Rotterdam werd gewonnen. Door de mindere reeks dreigt Feyenoord inmiddels af te haken in de strijd om de tweede plaats. De achterstand op PSV bedraagt nu zeven punten, terwijl AZ drie punten meer heeft. Zondag staat de uitwedstrijd tegen AZ op het programma voor Feyenoord.

FC Groningen-trainer Danny Buijs was na zijn thuisquarantaine bij SC Heerenveen-FC Groningen bij het treffen met zijn oude club terug langs de lijn en dat was te merken. De gedreven trainer uit Alblasserdam liet zich horen met aanmoedigingen en aanwijzingen voor zijn spelers.

Geharnaste vechtmachine

De oud-middenvelder is erin geslaagd om zijn fanatisme over te brengen op zijn ploeg, waardoor FC Groningen dit seizoen is uitgegroeid tot een geharnaste vechtmachine. Maar het draait bij de noordelingen zeker niet alleen om kracht en vechtlust. FC Groningen legt ook goed voetbal op de mat, waarbij de dreiging opvallend vaak vanaf links komt, waar Gabriel Gudmundsson een revelatie is als aanvallend ingestelde back.

Voor Feyenoord stond er veel druk op de uitwedstrijd tegen FC Groningen, die begin deze maand door hevige sneeuwval werd afgelast en woensdagavond bij een genoeglijke voorjaarstemperatuur werd afgewerkt. Om in de race te blijven voor de tweede plaats was winst een must.

Hoewel Justin Bijlow al weer had meegetraind deze week ontbrak de doelman nog in Groningen, waardoor Nick Marsman weer het Feyenoord-doel verdedigde. Bijlow maakte twee weken geleden tegen Willem II zijn rentree na een maandenlange afwezigheid, maar ontbrak afgelopen weekeinde tegen FC Twente weer vanwege klachten. Bijlow, die begin dit seizoen leek aan te haken voor Oranje, heeft dit Eredivisieseizoen pas zeven duels afgewerkt.

Alessio Da Cruz met de hak Ⓒ ANP/HH

In vergelijking met het duel in Enschede had Advocaat aan Eric Botteghin en Leroy Fer basisplaatsen gegeven, wat ten koste ging van Uros Spajic en Mark Diemers. Feyenoord begon goed aan de lastige uitwedstrijd met prima doelpogingen van Steven Berghuis, Bryan Linssen, Orkun Kökcü en Luis Sinisterra. Maar ook FC Groningen, dat in de loop van de eerste helft de bovenliggende partij werd, liet zich nadrukkelijk gelden en werd meerdere keren gevaarlijk, vaak via de langs de lijn opkomende Gudmundsson. Alessio Da Cruz, Tomas Suslov en Gabriel Gudmundsson zelf kregen de bal er ook niet in. De beste kans was vlak voor rust voor Jørgen Strand Larsen na een goede voorzet van Suslov, maar Marsman anticipeerde goed.

Na rust was het vooral Feyenoord dat dicht bij een doelpunt was. FC Groningen was minder dreigend. De beste kans was voor Gudmundsson, die zich bij die aanvallende actie blesseerde en gewisseld moest worden, een gevoelige aderlating.

Een wonder

Het was een wonder dat Feyenoord in deze fase niet scoorde. Een kopbal van Sinisterra werd door Da Cruz van de lijn gehaald, Linssen zag zijn inzet op de lat belanden en een kansrijk schot van Kökcü werd door Bart van Hintum met de borst geblokt.

Het leek een kwestie van tijd tot FC Groningen ineen zou storten maar Buijs plaatste een tactische ingreep. Met het inbrengen van Damil Dankerlui en de jonge Zweedse aanvaller Paulos Abraham schakelde hij door na een 5-3-2 systeem en daardoor kreeg FC Groningen weer meer grip op de wedstrijd.

Toch was Feyenoord nog dicht bij de voorsprong dankzij een goede individuele actie van Sinisterra, maar de Colombiaan zag zijn schot op de paal eindigen. Tot grote opluchting van FC Groningen-doelman Sergio Padt.

Inmiddels was de slotfase aangebroken, waarin Advocaat met het inbrengen van Diemers en Robert Bozenik iets probeerde te forceren. De Slowaak, die dit seizoen langdurig geblesseerd was, kreeg van de Feyenoord-trainer de voorkeur als invaller boven voormalige eerste spits Nicolai Jørgensen en winteraankoop Sebastian Pratto, die beiden negentig minuten de bank warmhielden. Ook met Bozenik en Diemers kon Feyenoord de zege niet meer binnenslepen, zodat Buijs en FC Groningen opnieuw een aansprekend resultaat konden bijschrijven. Eerder werd thuis al gewonnen van koploper Ajax en uit gewonnen van AZ.