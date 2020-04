Engelse wereldkampioen van 1966 overlijdt aan corona

Norman Hunter veroverde in 1966 met Engeland de wereldtitel. Ⓒ BSR Agency

De Engelse voetbalwereld rouwt om de dood van Norman Hunter. De oud-international, onderdeel van de selectie van het Engelse elftal dat in 1966 in eigen land de wereldtitel veroverde, overleed vrijdag op 76-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van het coronavirus.