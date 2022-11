Rentree Lieke Martens en Lineth Beerensteyn in Zwolle tegen Denemarken

Jonker kon een dag voor de wedstrijd nog niet met honderd procent zekerheid zeggen of Martens gelijk vanaf de start speelt. ,,Maar als alles goed loopt speelt ze zeker een stuk van de wedstrijd”, aldus de coach. ,,Het is mooi dat ze er bij is, net als Lineth Beerensteyn, die ons in september vanwege een blessure en in oktober vanwege trieste privéomstandigheden moest verlaten. Zij staat in de spits. ”

Martens, die sinds het EK-duel met Zwitserland niet meer het Oranjeshirt droeg, kampt al enige tijd met knieproblemen. Jonker: ,,We hebben hier een stukje revalidatie gegaan, wat we van tevoren wisten. We wisten ook dat Costa Rica onhaalbaar was, maar we hoopten dat ze er tegen Denemarken bij kan zijn. Als ze geen reactie heeft van de training van vandaag, gaat dit lukken. Maar daar moet ik nog even op wachten. ”

Ideale positie

Afgelopen vrijdag opereerde Esmee Brugts op de linkerflank als een moderne opkomende wingback. Kan Martens volgens Jonker ook in die rol spelen? ,,Misschien wel. Maar ik denk dat Esmee er gemakkelijker speelt dan Lieke, omdat Lieke van huis uit meer een aanvalster is. Lieke op die hele linkerkant laten spelen, zou ik niet zo snel bedenken.”

Esmee Brugts Ⓒ Pro Shots

Op welke posities Martens in het nieuwe 5-3-2-systeem van Jonker het beste tot haar recht komt? ,,Ik denk dat je twee mogelijkheden met haar hebt”, stelt Jonker. ,,Je kunt Lieke als aanvallende middenvelder gebruiken, vanaf links of rechts. Maar je kunt haar ook om de spits heen laten spelen. Bij haar club speelt ze zelfs als diepe spits, dat vind ik ook interessant. Maar zoveel tijd omdat uit te proberen en te trainen heb ik niet. Morgen speelt ze in principe achter de spits, om Lineth Beerensteyn heen.”

Blessure Brugts

Kleine tegenvaller voor Jonker is de lichte blessure van het 19-jarige talent Brugts, die na een uitstekende helft tegen Costa Rica als wingback op advies van de teamarts in de kleedkamer achterbleef. ,,Ze is niet ernstig geblesseerd, denk ik. Maar ze haalt het niet om morgen te spelen”, aldus Jonker, die tegen de Denen weer zijn eerste doelvrouw Daphne van Domselaar onder de lat zet.