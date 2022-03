PSV kent geen moeite met Heracles in Eindhoven

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Met dank aan Go Ahead Eagles was PSV een week eerder weer aangesloten in de titelstrijd. Met een zege op Heracles Almelo zou de koppositie zelfs, in ieder geval tot later op de zondag, in Eindhovense handen vallen. Mocht dat gegeven alleen niet voor genoeg motivatie hebben gezorgd, dan moet PSV-coach Schmidt zijn spelers voor aanvang van het duel toch ook even hebben gewezen op de gehavende staat van tegenstander Heracles.

Dadendrang PSV

Het lag dan ook in de lijn der verwachting dat PSV voortvarend van start zou gaan, en precies dat was wat er gebeurde. De bal was in de openingsfase vrijwel exclusief in het bezit van de thuisploeg, en wel op de helft van de Almeloërs. Nadat de Eindhovenaren eerst nog wat voorzichtige mogelijkheden om zeep hadden geholpen, was het na twintig minuten alsnog raak. De in blakende vorm verkerende Veerman wist na een uitstekende vooractie van Noni Madueke met een bekeken schot Heracles-goalie Koen Bucker te verschalken.

Diezelfde Madueke had zich in de fase die volgde meermaals bij Veerman op het scoreformulier kunnen voegen. De grootste mogelijkheid kreeg de Engelsman een minuut of tien voor rust, toen hij oog in oog met Bucker vrij mocht afdrukken maar de controle over de bal miste. Bucker werd vervolgens dé uitblinker van de eerste helft, door ook nog Eran Zahavi en Veerman in zeer kansrijke positie van het scoren af te houden.

Bevrijding

PSV ging na rust dominant verder met waar het mee bezig was, maar had opnieuw behoorlijk wat kansen nodig om Heracles opnieuw te verschalken. De bevrijdende tweede treffer viel zo’n tien minuten na rust, toen Zahavi een afvallende bal tegen de touwen joeg nadat Madueke er opnieuw ruzie mee had gehad.

Heracles, dat de hele middag goedbeschouwd nog niets had laten zien in Eindhoven, leek met die goal definitief in de touwen te hangen. Toch werd het nog even spannend toen Samuel Armenteros twintig minuten voor tijd Joël Drommel passeerde en de veilige marge die PSV had opgebouwd prompt halveerde.

De treffer kwam volledig uit het niets vallen en bracht PSV bepaald niet aan het wankelen, want nog voordat de Heraclieden goed en wel klaar waren met juichen had invaller Cody Gakpo de schade alweer gerepareerd. Op een perfecte assist van Mario Götze hoefde de van een blessure teruggekeerde aanvaller de bal alleen nog maar binnen te tikken: 3-1.

Met die treffer had PSV de buit definitief binnen, en daarmee ook plek één op de ranglijst. De Eindhovenaren zullen met bovengemiddelde interesse kijken naar Amsterdam, waar Ajax het later op de zondagmiddag opneemt tegen RKC Waalwijk. De Amsterdammers wonnen in eigen huis maar nipt van RKC. Pas in de 89e minuut via de strafschopstip werd afstand genomen van de Waalwijkers (3-2).

Gakpo en Veerman: ’Hadden met 7-0 of 8-0 willen winnen’

Gakpo en Veerman waren blij met de overwinning van 3-1 op Heracles Almelo, maar beide doelpuntenmakers vonden dat hun ploeg veel te veel kansen onbenut had gelaten. „We hebben heel goed gespeeld”, zei Veerman bij ESPN. „Maar het is wel jammer dat het niet 7-0 of 8-0 is geworden. Dat had denk ik een terechte uitslag geweest.”

Veerman opende in de 20e minuut de score. Gakpo, die als invaller zijn rentree maakte na een enkelblessure, schoot in de 71e minuut kort na de aansluitingstreffer van Heracles de 3-1 binnen. „Ik zag heel veel kansen in de eerste helft, dan wil je graag invallen”, zei Gakpo, die na een uur in het veld kwam voor Noni Madueke. „We speelden echt heel goed in de eerste helft, we waren dreigend aan de bal en creëerden goede kansen. Maar die moeten we wel afmaken, zodat we het onszelf wat makkelijker maken. Zeven of acht goals hadden we zeker kunnen halen.”

Veerman kreeg in de blessuretijd een publiekswissel van trainer Roger Schmidt. De winteraankoop, overgekomen van sc Heerenveen, werd toegezongen door het publiek in het Philips-stadion. „Dat is natuurlijk top.”

Schmidt ziet PSV in topvorm komen

Trainer Schmidt heeft het idee dat PSV in topvorm komt. Zijn ploeg versloeg Heracles Almelo zondag in de Eredivisie met 3-1, maar die score had gezien de grote hoeveelheid kansen een stuk hoger kunnen uitvallen.

„Ik heb genoten, we speelden heel goed”, zei Schmidt bij ESPN. „De uitslag is oké, al hadden we met grotere cijfers kunnen winnen. Het enige wat vandaag niet top was, was onze effectiviteit voorin. We hebben veel kansen gecreëerd en hadden meer kunnen scoren. Het is ook jammer dat we weer geen ’clean sheet’ hebben kunnen behalen, dat is nog een puntje van kritiek.”

PSV verloor kort na de winterstop in eigen stadion met 2-1 van zowel Ajax als AZ, maar heeft zich daarvan herpakt. De ploeg van Schmidt bereikte de achtste finales in de Conference League en haalde afgelopen week ook de finale van het bekertoernooi. „We moeten blijven winnen, dat is altijd een uitdaging als je zoveel wedstrijden speelt als wij doen”, aldus de Duitser, die na dit seizoen vertrekt. „Ik heb het gevoel dat we richting onze topvorm gaan, de spelers presteren op dit moment heel goed. Daarom kijk ik heel positief naar de toekomst.”

PSV speelt het minst gelijk van alle clubs in Europa

PSV is dit weekeinde aan kop gekomen van de ranglijst van de clubs die het minst gelijk spelen in alle Europese competities. Daar hoefde de Eindhovense club zelf weinig voor te doen. Door de 1-1 van Bayern München tegen Bayer Leverkusen schoof het door naar de eerste plek.

In 25 duels bleef PSV een keer op een gelijkspel steken. Dat was bij de uitwedstrijd tegen Heerenveen op 28 november, die in 1-1 eindigde. Bayern München had tot het duel met Leverkusen ook één keer gelijk gespeeld. PSV moest de koppositie met de Duitse club delen.