Jasper Philipsen pakt derde rit in Tour na perfect voorwerk van Van der Poel

De Belg won vorig jaar twee ritten in de Tour waaronder de afsluitende etappe in Parijs. Het is de zevende overwinning van 2023 voor de sprinter van Alpecin-Deceuninck. De gele trui blijft in handen van Adam Yates. De Brit van UAE Team Emirates heeft 6 seconden voorsprong op zijn ploeggenoot Tadej Pogacar en op zijn broer Simon Yates.

Tekst gaat verder onder de tweet

Vooraf werd gerekend op de eerste sprint van deze Ronde van Frankrijk tussen de grote spurtbommen. Natuurlijk mochten er renners in eerste instantie wegrijden. Laurent Pichon en Neilson Powless waren het duo van dienst. Laatstgenoemde deed dit vooral om de tussenliggende bergpunten bijeen te sprokkelen en slaagde daar dan ook in.

Voor de moeite

Toen dat eenmaal was gelukt, liet hij zich terugzakken en Pichon alleen achter. Maar 35 km voor de meet was ook de Fransman eraan voor de moeite. Het peloton was weer bijeen en raasde richting de finish, terwijl de sprintersploegen zich positioneerden.

Tekst gaat verder onder de tweet

Het spel was dus op de wagen. Wie ging de eerste sprintzege pakken? Jakobsen? Groenewegen? Philipsen? Of toch de sluwe Mark Cavendish?

Juryberaad

In de finale met veel rotondes kwam de sprinttrein van Philipsen pas laat voorop, maar met onder anderen Van der Poel werd de sprinter naar voren gebracht en hij begon de sprint met Wout van Aert naast hem. De Belg van Jumbo-Visma kwam in de sprint vlak naast de boarding en hield het daarna voor gezien. Hij werd vijfde.

Philipsen moest vervolgens lang wachten voordat hij definitief kon juichen. De jury deed er heel lang over om de situatie tussen Philipsen en Van Aert te beoordelen, maar wees de ploeggenoot van Van der Poel alsnog als etappewinnaar aan.

Philipsen zat lang in spanning over etappezege

Philipsen moest lang wachten voordat hij zijn etappezege in de Tour de France echt kon vieren. De Belg kwam als eerste over de finish in Bayonne, maar de jury deed er lang over om de beelden te bekijken of Philipsen landgenoot Wout van Aert wellicht had gehinderd in de sprint. Na zo’n tien minuten kon de renner van Alpecin-Deceuninck nog eens juichen.

„Ik wist het niet zeker. Ze hebben het lang spannend gemaakt”, zei een opgeluchte Philipsen nadat hij zich definitief de ritwinnaar mocht noemen. „De sprint was heel spannend. Er zijn geen cadeaus en iedereen gaat er vol voor. Ik ben heel blij met het optreden van onze ploeg met een geweldige ’lead-out’ van Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel en dat ik het vol kon houden tot aan de streep.”

Philipsen kwam in de laatste 100 meter heel dicht bij Van Aert. „Ik probeerde in de kortste weg naar de finishlijn te gaan”, zei hij daarover. Tegen Sporza vertelde de sprinter dat hij had verwacht dat het ’tricky’ zou zijn in de flauwe bocht op het einde. „Ik zou gek geworden zijn als ze die overwinning hadden afgepakt.”

