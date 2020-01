Schalke 04 verrast Gladbach in Bundesliga

Schalke viert feest. Ⓒ Hollandse Hoogte

GELSENKIRCHEN - Schalke 04 heeft bij de hervatting van de competitie in de Bundesliga voor een verrassing gezorgd. De nummer vijf was op eigen veld met 2-0 te sterk voor het hoger geklasseerde Borussia Mönchengladbach, dat in Gelsenkirchen de koppositie liet liggen.