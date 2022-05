PSV-trainer Schmidt onder indruk van Feyenoord: ’Ajax krijgt het ook moeilijk’

Het voetbal dat Feyenoord dit seizoen speelt, spreekt meer tot de verbeelding van Schmidt dan de speelwijze van vorig seizoen. ,,Vorig seizoen hebben we daar verloren. Ze speelden toen met negen man van achteren en één spits. Persoonlijk houd ik meer van het voetbal dat ze nu spelen. Ik denk dat dat ook de reden is waarom ze dit seizoen succesrijker zijn. Ze spelen met meer lef en intensiteit. Door de speelstijl hebben de spelers ook meer zelfvertrouwen. De trainers hebben heel goed werk geleverd.”

Schmidt zat donderdagavond niet voor de buis te hopen dat het in Marseille op een verlenging uit zou draaien, zodat hij zondag met PSV een vermoeider PSV zou treffen. ,,Ik zit niet te wachten op kwetsbaarheden van de tegenstander. Ik ben gefocust op onze eigen kracht en onze eigen voorbereiding op de wedstrijd. Ik ben gefocust op wat we zelf kunnen beïnvloeden. Natuurlijk is het een grote uitdaging om op tijd hersteld te zijn als je op donderdagavond nog hebt gespeelt, maar we hebben zelf een paar weken geleden het goede voorbeeld gegeven bij de bekerfinale. Toen zijn we goed omgegaan met die belasting. Soms is het ook een voordeel als je het ritme hebt. Zeker als je gewonnen hebt, zoals Feyenoord nu heeft gedaan. Ze hebben de finale bereikt, iets heel groots voor de club. Dat geeft ook weer positieve energie. Ze zitten in een flow en hebben alle spelers fit. Ze kunnen steeds met dezelfde elf spelers spelen. Zij zijn goed in vorm en hebben veel zelfvertrouwen. Het wordt voor ons sowieso een moeilijke wedstrijd in een speciale atmosfeer.”

Een beeld van het duel tussen PSV en Feyenoord in Eindhoven eerder dit seizoen. Ⓒ ProShots

’Alles mogelijk’

Feyenoord in De Kuip verslaan, is voor PSV iets uitzonderlijks, maar Schmidt heeft er vertrouwen in, dat zijn ploeg daartoe in staat is. Zoals de PSV-trainer ook nog gelooft in de kansen om kampioen te worden.

"We hebben de afgelopen weken steeds laten zien, dat we geloven in onze kansen"

,,Alles is nog mogelijk. Het worden nog drie zware wedstrijden en zondag is daar de eerste van. Het is niet gemakkelijk om bij Feyenoord te winnen. Maar het is ook niet gemakkelijk om in Alkmaar te winnen, wat Ajax moet gaan doen. Na zondag zijn we wel wat wijzer over de kansen om nog kampioen te worden dit seizoen. Als Ajax van AZ wint, dan is de kans natuurlijk nog maar erg klein. We hebben de afgelopen weken steeds laten zien, dat we geloven in onze kansen. Dat gaan we zondag ook weer laten zien.”

Noni Madueke kan weer in actie komen. Ⓒ ProShots

Ziekenboeg

Het is gunstig voor Schmidt dat de overvolle ziekenboeg deze week ietwat leger is geworden. ,,Het is positief dat we Mario Götze en Noni Madueke terug hebben. Het is nog wel de vraag of André Ramalho kan spelen. Hij heeft nog steeds last van zijn enkele en heeft de hele week niet met de groep kunnen trainen. We wachten tot het laatste moment met het nemen van een beslissing, maar op dit moment lijkt de kans niet groot, dat hij zondag kan spelen. Alle andere spelers die geblesseerd zijn (Armando Obispo, Olivier Boscagli, Carlos Vinicius, Yorbe Vertessen, Ryan Thomas en Phillipp Mwene, red.), zullen dit seizoen niet meer in actie komen. We hebben veel blessures dit seizoen, vooral ook langdurige blessures, waar je niet veel aan kunt doen. Het is ons steeds gelukt om te focussen op de spelers die er wél zijn en die het prima hebben gedaan”, aldus Schmidt, die met het oog op de blessures achterin de jeugdige verdedigers Jenson Seelt en Dennis Vos bij de wedstrijdselectie houdt. Beide spelers van Jong PSV zullen met het oog daarop vrijdagavond slechts een deel van de laatste competitiewedstrijd van Jong PSV afwerken.