Fitgirl van Oranje: Dominique Janssen werkt zich elke dag slag in rondte

TAURANGA - De ’masterkey’ voor een goede afloop tegen Zuid-Afrika, zondag om 04.00 uur (Nederlandse tijd) in Sydney de opponent in de achtste finale van het WK, ligt in handen van de defensie van het Nederlands elftal. Dominique Janssen (28), tijdens de 7-0 zege op Vietnam goed voor haar honderdste interland, is de absolute topverdedigster van Oranje.

Dominique Janssen is een van de sterkhouders van het Nederlands elftal, dat Zuid-Afrika als volgende opponent op het WK heeft. Ⓒ Rico Brouwer/Soccrates