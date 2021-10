Qatar staat alcohol toe tijdens WK 2022

Vernieuwende en tijdelijke oplossingen zijn in volle ontwikkeling om iedereen te huisvesten. Verder worden ook meer hotels ter beschikking gesteld om al het publiek te kunnen ontvangen. Toeschouwers zouden kunnen verblijven op cruiseschepen, in privéwoningen of in fandorpen, terwijl 16 drijvende hotels met een totale capaciteit van 1.600 kamers gebouwd zullen worden.

Toch lieten verschillende supporters en commentatoren reeds hun bezorgdheid blijken over het gebrek aan entertainment in het terughoudende moslimland, dat amper geassocieerd wordt met de feestgeest die het WK met zich meebrengt.

„Alcoholische dranken worden toegelaten in de voorziene zones”, verduidelijkte Fatma al-Nuaimi van het organisatiecomité. Alcohol maakt normaal geen deel uit van de Qatarese cultuur. Bovendien wordt het emiraat op regelmatige basis veroordeeld door niet-gouvernementele organisaties over de manier waarop ze duizenden Afrikaanse en Aziatische arbeiders behandelen die meehelpen aan de bouw van de stadions. „We proberen ons niet uit evenwicht te laten brengen door die kritiek”, voegde Al-Nuaimi daar nog aan toe.

Het WK zal doorgaan van 21 november tot 18 december 2022.

(Bron: Het Nieuwsblad)