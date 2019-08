Nyck de Vries: ’Laatste jaar in Formule 2’

„Dit is absoluut mijn laatste jaar in de Formule 2”, aldus De Vries, die aan de leiding gaat in de strijd om het wereldkampioenschap. In de hoofdrace in Boedapest finishte hij als tweede. Zijn voorsprong op Nicholas Latifi bedraagt nog 28 punten. „Ik heb dankzij de mensen om me heen de kans gekregen om dit jaar opnieuw in de Formule 2 te rijden, maar na dit seizoen moet ik toch verder kijken.”

De Vries is bezig aan zijn derde jaar in het voorportaal van de Formule 1. Of hij volgend jaar de kans krijgt in de koningsklasse valt nog te bezien. De Fries houdt alle opties, zoals ook DTM en de Formule E, nog open. Dat hij naast de Formule 2 ook in de WEC (langeafstandsracen) uitkomt voor Racing Team Nederland, vormt geen belemmering. „Job van Uitert valt in Silverstone bijvoorbeeld al voor mij in”, zegt De Vries. „Ik heb ook geen contract, het is meer een gentlemen’s agreement. Mijn loopbaan heeft de hoogste prioriteit, maar dat is ook geen geheim.”