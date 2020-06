’Meesterzet’ Honda goed nieuws voor Verstappen

Normaal gesproken moeten de fabrieken van teams en motorfabrikanten zomers drie weken verplicht hun deuren sluiten, maar vanwege het coronavirus werd de jaarlijkse shut down naar voren gehaald en verlengd.

Echter: vanwege Artikel 21.10 in het Sportieve Regelement was het voor Honda mogelijk om enkele shut down-dagen te ruilen. „Er kan een uitzondering worden gemaakt voor landen waar de wet- en regelgeving een andere sluitingsperiode voorschrijft.”

Omdat de Honda-thuisbasis is gevestigd in Sakura, waar slechts sprake was van een gedeeltelijke lockdown, kon men ondanks de niet ideale omstandigheden wel doorwerken. Nu gaat de fabriek later dit jaar op slot.

De actie van Honda kan achteraf wel eens een meesterzet blijken, aangezien teams volgens de technische richtlijnen gedurende het seizoen slechts eenmalig prestatiebevorderende upgrades aan de motorcompartimenten mogen doorvoeren. Tussen races door is het daardoor lastiger om heel grote stappen voorwaarts te zetten.

Naast de nieuwe krachtbron neemt Red Bull ook een pakket aan aerodynamische updates mee richting het thuiscircuit in Spielberg.

Voor de 22-jarige Verstappen, die afgelopen twee jaar won in Oostenrijk, is komend seizoen zijn laatste kans om zich nog tot jongste wereldkampioen ooit te kronen.