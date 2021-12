Jonny Clayton en Keane Barry zorgen voor historisch goede wedstrijd op WK darts

De twee darters zorgden voor tien finishes van boven de honderd punten in een partij van slechts vijf sets (in dit geval twintig legs). Dat was een prestatie die nog niet eerder werd vertoond.

Daarnaast was het ook een partij om duimen en vingers bij af te likken. De pas 19-jarige Barry leek verrassend op de winst af te stevenen, maar met zes legs op een rij toonde Clayton zijn klasse. Hoe hoog het niveau was bleek ook wel uit het gemiddelde van Clayton over de hele partij. Hij eindigde de wedstrijd met 103 punten per drie pijlen. Hij en titelverdediger Gerwyn Price zijn tot dusver de enigen die een gemiddelde van boven de honderd hebben gehaald.

Clayton geldt op het WK als een van de grote kanshebbers. De Welshman maakte dit seizoen indruk door de Premier League, de World Grand Prix, de Masters en de World Series Finals op zijn naam te schrijven.