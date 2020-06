Raymond van Barneveld wint ook rematch van Phil Taylor

Net als in de eerste online ontmoeting liet Van Barneveld zien het darten nog altijd niet te zijn verleerd. Miste hij de vorige keer nog een dubbel voor een heuse negendarter, ditmaal gooide hij bijna een tiendarter. Er was wel enig verschil met de vorige ontmoeting. Zo werd er bij de eerste wedstrijd met softtip pijlen op een elektronisch dartbord gegooid. Nu speelde het tweetal gewoon met steeltip darts, zoals zij tijdens hun actieve carrière ook altijd deden. Hun worpen werden via camera’s geregistreerd en de spelers lieten zelf de scores weten.

Voorafgaand aan de hernieuwde wedstrijd liet Van Barneveld weten „nog altijd gretig te zijn” om van iemand als zestienvoudig wereldkampioen Taylor te winnen. Wel bekende hij anders toe te leven naar dergelijke demonstraties. Zo maakte hij weinig trainingsuren. Van Barneveld is immers niet voor niets gestopt als profdarter. „Het belangrijkste is dat we mensen plezier kunnen geven. Gewoon dat twee oude rotten op een leuke manier tegen elkaar kunnen spelen, daar gaat het om.”

Raymond van Barneveld (l) eerder dit jaar op zijn eigen afscheidsavond samen met Phil Taylor. Ⓒ René Bouwman

Verhitte clashes tussen Van Barneveld en Taylor, zoals in de WK-finales van 2007 en 2009, behoren nu ze zijn gestopt natuurlijk tot de verleden tijd. Ditmaal hing er zoals verwacht vooral een ontspannen sfeer. Via de online verbinding met elkaar deelden ze elkaar bij mooie worpen complimentjes uit én Taylor deelde af en toe zeker ook plaagstootjes uit, zoals die keer dat zijn opponent een enigszins gelukkige dubbel tien verzilverde. „Geluksvogel”, riep hij vanuit zijn woonkamer in Stoke. Of bij de drie gemiste pijlen op dubbel 8 om naar een 10-6 voorsprong uit te lopen, waarop ’The Power’ hardop moest lachen, terwijl hij de Nederlander daarvoor juist een pluim had gegeven voor een score van 140 waarmee hij op die bewuste dubbel 8 was terechtgekomen.

Het was Van Barneveld die veel kansen op de dubbels miste en daar nog altijd zichtbaar van baalde. Mede door die missers wist Taylor aanvankelijk gelijke tred te houden. Tot groot genoegen van de inmiddels 59-jarige Brit, die zeker niet zijn beste spel liet zien. ’Barney’ was scorend echter beter op dreef en dat betaalde zich, nadat hij ook zijn dubbels beter ging raken, uiteindelijk uit. Na een 3-3 tussenstand liep hij weg bij Taylor en nam een 7-3 voorsprong. Doordat Van Barneveld ook in het tweede deel van de partij enkele dubbels onbenut liet, kroop Taylor alsnog dichterbij; 9-8. Toch trok de voormalig postbode uit Den Haag vanwege zijn betere scores en hoger gemiddelde (94 om 90) de zege (11-8) over de eindstreep. Hij kende in coronatijden echter enig mededogen met zijn tegenstander.