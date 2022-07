Premium Het beste van De Telegraaf

Beveiliger en fans op foto met aanwinst Amsterdammers Medische keuring Bergwijn voor Ajax-transfer al in volle gang

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Steven Bergwijn gaat op de foto in het UMC. Ⓒ Matty van Wijnbergen

AMSTERDAM - En dat was deel 1. Iets over negenen stapte Stevie Bergwijn (24) bij het Amsterdam UMC aan de Meibergdreef in Amsterdam-Zuidoost naar buiten. Daar was om acht uur de medische keuring voor zijn transfer naar Ajax gestart. Een beveiliger van het ziekenhuis en fans kregen alle tijd om een selfie met de speler te maken.