Van Dijk ziet weer een kompaan wegvallen bij Liverpool

Lovren viel dinsdag uit tijdens het gewonnen duel (0-2) met Red Bull Salzburg in de Champions League. Manager Jürgen Klopp heeft alleen Virgil van Dijk en Joe Gomez nog over voor de posities centraal in de defensie.

„Dat baart me wel een beetje zorgen, maar we hebben vaker in deze situatie gezeten”, zegt Klopp. „We moeten heel voorzichtig zijn met onze twee centrale verdedigers. We hebben nog wel twee jongens achter de hand, Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg.”

Liverpool reist na het duel met Watford naar Qatar voor deelname aan het WK voor clubs. Onzeker is of Lovren mee gaat. Hij behoort wel tot de selectie van 23 spelers die Klopp heeft ingediend.

