Red Bull en Verstappen geven Honda extra zetje

De zege voor Verstappen kwam onverwacht op de Red Bull Ring, zeker nadat zijn auto en motor een week eerder nog flink tekort kwamen in Frankrijk. „Ja, in een week tijd hebben we goede stappen gezet. De updates op de auto werkten goed, maar we hadden ook meer vermogen”, aldus Verstappen in aanloop naar de Grand Prix op Silverstone.

„We hebben, ook met het team, wel gezegd tegen Honda: we weten dat we dit jaar nog wel een penalty gaan pakken na een motorwissel. Dan zouden we dus best een keer wat meer kunnen riskeren om er in de kwalificatie dichterbij te zitten. We hebben niet met de vuist op tafel geslagen, want ik denk niet dat dat de juiste manier is om Japanners te benaderen. Het is ook logisch dat ze wat voorzichtiger zijn na de moeizame jaren met McLaren. Maar we hebben wel gezegd: kom op, we gaan niet het hele jaar doorrijden zoals in Frankrijk. Tijdens de kwalificatie stond de motor agressiever afgesteld en hadden we meer vermogen.”

Verstappen verwacht dat Mercedes de favoriet is in Engeland. Het dit jaar zo dominante team had in Oostenrijk problemen met het koelen van de motor, maar op Silverstone is het een stuk koeler. Voor Verstappen verandert er na de zege in Spielberg nog weinig.

„We moeten door blijven ontwikkelen. Zowel qua auto als motor. Ik ben zelf niet echt met de toekomst bezig. Ik voel me heel goed bij het team, maar er moet natuurlijk wel progressie inzitten. Het ligt eraan wat er aankomt voor de komende jaren. Ik kijk niet alleen naar 2020, maar ook naar de jaren erna. Hopelijk kunnen we later dit seizoen met een nieuwe Honda-motor nog dichterbij zitten.”