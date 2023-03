Feyenoord-tegenstander Shakhtar gemotiveerd: ’Onze soldaten trots maken’

Trainer Arne Slot van Feyenoord vertelde even later op zijn persconferentie dat hij de oorlog tussen Oekraïne en Rusland vrij behoorlijk tot goed volgt. „Maar ook weer niet heel nauwgezet”, zei hij. „Ik ben vooral nieuwsgierig wanneer er een einde aan komt. Het is toch bizar dat een land dat vrij dicht bij Nederland ligt in oorlog is. Alle mensen uit Oekraïne die ik hier tegenkom, hebben ook wel een familielid dat erg betrokken is bij de oorlog. Of erger nog, ze kennen denk ik ook wel iemand die is omgekomen. Er zijn hier opvallend veel vrouwelijke journalisten uit Oekraïne. Ik heb me laten vertellen dat veel mannelijke journalisten aan het front vechten.”

Slot beseft dat het een voordeel kan zijn dat het duel in Warschau wordt afgewerkt. „Dan heb je normaal gesproken niet zo’n kolkend stadion als in Donetsk”, zei hij. „Shakhtar heeft door de oorlog bijna alle buitenlandse voetballers zien vertrekken. Maar het zegt ook wel iets dat ze dit seizoen in de Champions League gelijkspeelden tegen Real Madrid. En ze spelen met hun hart. Ze willen hun volk gelukkig maken.”

Slot gaat zijn opstelling van de laatste weken niet op veel posities wijzigen. Hij verklapte wel dat de van een knieblessure herstelde Szymański terugkeert in zijn basisploeg. Voor Feyenoord zou een ruime uitzege om meerdere redenen welkom zijn. Drie dagen na de thuiswedstrijd van volgend week met Sjachtar speelt de club een uitwedstrijd tegen Ajax. Slot zou dan in de aanloop naar die kraker in Amsterdam enkele belangrijke spelers rust kunnen geven. „Maar zo denken we niet over Shakhtar ”, zei de trainer van Feyenoord. „Die ploeg verdient meer respect. We zijn al blij als we in deze uitwedstrijd een resultaat halen.”

Sjachtar mist met Joechym Konoplja, Mykola Matviyenko, Bohdan Mychailitsjenko, Valeriy Bondar en Eduard Kozik een aantal belangrijke spelers tijdens het thuisduel met Feyenoord. „Maar ook met al die jongens erbij was het lastig geworden”, zei trainer Jovićević. „Maar we zullen alles geven voor een goed resultaat.”