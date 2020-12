Met overlijden Robbie van Erven Dorens sterft ook de golfsport een beetje

Prins Bernard met organisator Robbie van erven Dorens in een golfcar tijdens het Sun Dutch Open in 1996. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Met het overlijden van Robbie van Erven Dorens (83) is ook de golfsport in ons land een beetje gestorven. Als ’Mister Golf’ ging hij door het leven, bij wie bij wijze van spreken groen bloed door de aderen stroomden. Zoon Guy laat weten dat zijn vader zaterdag aan het begin van de middag in de badkamer in elkaar is gezakt en spreekt over een rustige en vredige dood, waarschijnlijk door de gevolgen van een hartaanval.