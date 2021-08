Weer goud Sanne Voets op Paralympische Spelen

Het is de tweede gouden medaille in Japan voor Voets, die eerder ook de individuele dressuurtest won en zilver pakte met de Nederlandse dressuurequipe.

Voets prolongeerde de titel die ze in 2016 in Rio de Janeiro behaalde. Ze kwam in de kür op muziek tot een score van 82 procent en was daarmee duidelijker beter dan de Zweedse Louise Etzner Jacobsson (75,9 procent) en de Belgische Manon Claeys (75,6 procent).

Rixt van der Horst kon niet meer in actie komen op de kür op muziek. Haar paard Findsley N.O.P. had zich verstapt en was niet fit genoeg om deel te kunnen nemen.