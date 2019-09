Bertens voorlopig zonder coach Sluiter

Elise Tamaëla, de voormalig prof die dit jaar al vaak meereisde als fysiotherapeute, zal voorlopig als coach fungeren. Gesproken wordt van een tijdelijke ’adempauze’ die ook te maken heeft met de tegenvallende resultaten van de afgelopen maanden.

Het is niet de intentie van Sluiter en Bertens dat er een definitieve breuk komt. De Rotterdammer was begin augustus ook al niet aanwezig tijdens een toernooi in Palermo.