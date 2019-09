Bertens zonder coach Sluiter naar Azië

De twee besloten om even afstand van elkaar te nemen na een lange en intensieve trip door Noord-Amerika waarbij de resultaten nogal tegenvielen. Bertens kwam bij de US Open niet verder dan de derde ronde en presteerde ook niet bijzonder tijdens de toernooien in Toronto en Cincinnati.

Het is onduidelijk wanneer Sluiter weer bij Bertens en Tamaela zal aansluiten. Er geen sprake van onenigheid en er zal ook contact zijn tijdens het toernooi in China. De beste Nederlandse tennisster, die als nummer zeven van de wereld staat genoteerd, speelt in de komende weken ook nog toernooien in Osaka, Wuhan en Peking. Ze is nog steeds in de race voor het zeer lucratieve eindejaartoernooi (met de topacht van de wereld) dat eind oktober in het Chinese Shenzhen wordt gehouden.

Na de verloren wedstrijd tegen de Duitse Julia Görges, in de derde ronde van de US Open, was zaterdag al duidelijk dat er enige ruis was op de lijn tussen Bertens en Sluiter. De coach, die doorgaans altijd bereid is te reageren, gaf dit keer geen commentaar. Hij deed dat naar eigen zeggen in ’haar belang’ en denkt nu ook dat het beter is wanneer Bertens even door Tamaela wordt begeleid. Vorig jaar, toen Sluiter wegens privéomstandigheden niet aanwezig was in het Amerikaanse Charleston, won Bertens met Tamaela in ’de box’ het toernooi.

Begin augustus was Sluiter ook niet aanwezig tijdens een toernooi in Palermo. Daar haalde Bertens de finale, waar ze uiteindelijk slecht speelde en verloor.