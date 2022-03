Manchester City plichtmatig naar kwartfinales Champions League

De landskampioen van Engeland had de uitwedstrijd tegen het Portugese Sporting al met 5-0 gewonnen en trainer Pep Guardiola kon het zich permitteren een aantal sterren rust te gunnen. Het duel dat uiteraard nooit spannend werd eindigde in 0-0.

City, het afgelopen jaar in de finale verslagen door Chelsea, miste de geblesseerde Portugese centrumverdediger Rúben Dias en de vleugelverdedigers Kyle Walker (geschorst) en João Cancelo, alsmede de Nederlandse verdediger Nathan Aké. Guardiola hield Kevin de Bruyne, Jack Grealish, Rodri en Riyad Mahrez op de bank, die laatste viel na rust in en stichtte meteen gevaar. Mahrez bediende Gabriel Jesus die scoorde maar, zo bleek uit de beelden van de VAR, buitenspel had gestaan. Voor rust was alleen Raheem Sterling dicht bij een doelpunt geweest. Het stiftje dat hij produceerde belandde in de handen van doelman Antonio Adán.

De 36-jarige Scott Carson kwam halverwege de tweede helft Ederson in het doel van Manchester City vervangen. Het was een presentje van Guardiola voor de trouwe reserve, die in 2005 als invaller bij Liverpool voor het laatst wat minuten had gekeept in de Champions League.