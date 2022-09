Sprint in Kroatië eindigt in een van de spannendste fotofinishes ooit

De 21-jarige Italiaan zegevierde dinsdag ook al in de eerste etappe van de zesdaagse rittenkoers door Kroatië. Ook toen was Milan de sterkste in de sprint. „Twee overwinningen in twee dagen, dat had ik nooit durven denken. Dit is geweldig”, zei de Italiaan. Zijn landgenoot Elia Viviani eindigde in Zadar als derde. Met Nils Eekhoff (zesde) en Arvid de Kleijn (zevende) finishten twee Nederlanders in de top 10.

In het algemeen klassement heeft Milan 14 seconden voorsprong op Barbier, de Italiaan Sacha Modolo en Kenny Molly uit België.

Tourwinnaar Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma maakt in de Ronde van Kroatië zijn rentree, net als zijn teamgenoot Milan Vader die in april na een zware crash in het Baskenland bijna twee weken in coma lag.