Echtgenoot Remko de Rijke: ’Van mij had Kiki ook twee jaar geleden mogen stoppen’

„Van mij had ze ook twee jaar geleden mogen stoppen”, zegt De Rijke. „Het lag helemaal bij haar. Ik ben supertrots op hoe ze het heeft gedaan en blij dat ze met opgeheven hoofd kan stoppen. Voor mij is het ook een opluchting. Ik had altijd twee petten op. Ik ben ook wel blij dat ik niet meer hoef te pushen en gewoon man kan. Het is niet altijd makkelijk geweest, maar ook wel weer een supermooie tijd, met ups en downs en vooral ook veel mooie momenten. We hebben er echt alles aan gedaan om het weer goed te laten gaan, maar op een gegeven moment is het op. Als haar man vind ik dat haar tekort wordt gedaan als het lijkt alsof ze er niet alles aan heeft gedaan om terug te komen.” En dan richting de pers: „Ik ben echt supertrots op haar en hoop dat jullie dat ook zijn.”

Coach Elise Tamaëla maakt ook geen mistroostige indruk: „Ik ben blij voor Kiki dat ze deze keuze heeft durven maken. Het is niet makkelijk voor zo’n grote atlete om te zeggen: ’Ik ga ermee stoppen’. Het was geen makkelijke tijd. Soms ging het wel, soms ging het helemaal niet. Ik ben gewoon trots op wat ze heeft gedaan en blij voor haar dat ze kan beginnen aan een nieuw hoofdstuk in haar leven. Het is duidelijk dat ze daar al lang naar uitkijkt en ik vind het een eer om dit laatste stukje met haar te doen.”