De Boer: ’Koeman nog niet gesproken, dat staat nog op m’n lijstje’

Dat zei de kersverse bondscoach vrijdagmiddag tijdens zijn presentatie in Zeist. „Mijn vrouw heeft wel al gebeld met Bartina, de vrouw van Ronald. Dat gaat bij vrouwen altijd wat sneller”, lachte De Boer.

Pad van Koeman volgen

„Toen de geruchten over een mogelijk vertrek van Koeman naar Barcelona kwamen, heb ik al even met mijn zaakwaarnemer over het Nederlands elftal gesproken”, vertelde De Boer. „Gewoon om even te kijken hoe ik daar eventueel tegenover zou staan. Ik ben geen Ronald Koeman 2.0, maar er zijn natuurlijk wel overeenkomsten. Ik wil wel het pad van zijn werkwijze volgen.”

De Boer heeft ontzettend veel zin in zijn nieuwe klus. „En het interesseert mij niet of ik eerste, tweede of zesde keus voor Oranje was, deze baan is heel erg eervol en als ik word gevraagd ga ik deze klus graag aan. Je hebt altijd voor- en tegenstanders en de tegenstanders hoor je altijd het hardst. Maar ik denk dat er ook een hele grote groep mensen is die heel tevreden is. Ik hoop dat ik het vertrouwen van de KNVB en de supporters niet zal beschamen.”

Boottochtje met Van Gaal

De Boer vertelde ook dat hij met Louis van Gaal had gesproken over een mogelijke functie als keuzeheer van Oranje. „Tijdens een boottochtje en dinertje met onze vrouwen op de grachten. Louis dacht dat ik een goede bondscoach zou zijn. Ik heb met Louis goed contact. Niet dat we de deur bij elkaar plat lopen, maar als er iets is of speelt, hebben we altijd even contact met elkaar.”